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"План Б": куда Порошенко сбежит с Украины?

22:48
  • пятница
  • 19 июля 2019

По данным силовиков, у экс-президента Украины, в которой двойное гражданство запрещено, есть сразу пять паспортов разных государств

На этой неделе Петр Порошенко внезапно улетел в Страсбург, где, как выяснилось, особых дел у него никаких не было, никто из действительно влиятельных политиков его там не ждал, и даже в зал на заседание Европарламента  его не пустили - бывший украинский президент был вынужден сидеть на галерке с журналистами, делая вид, что так и было задумано. Спустя буквально пару месяцев после выборов о Петре Алексеевиче в Европах благополучно забыл.

А вот родина помнит - и даже, похоже, кое-что знает. Против Порошенко и его окружения на Украине возбуждено уже 11 дел и это явно не предел. Сам Порошенко говорит, что все это происки его врагов, и он обвинений не боится. Но злые языки утверждают, что в Европу он неожиданно уехал не просто так - в этот день, а именно 17 июля, должен был явиться в Государственного бюро расследований Украины на допрос. Не явился. Допрос перенесли на после выборов, а наблюдатели констатируют: на Украине окончательно оформилась новая традиция - новая власть обязательно заводит дела на старую.

Причем, не важно, насколько старую - на неделе уголовное дело завели на еще одного бывшего  президента, Леонида Кучму, по признакам госизмены. Только за призыв подумать о возможном снятии блокады с Донбасса. Не охвачены пока только Ющенко и Кравчук, но это, скорее всего, пока.

Подробнее – в репортаже Дениса Большакова

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