Взбешенные украинцы атаковали посетившую Майдан Дану Борисову

Они считают, что пограничники пустили "российскую пропагандистку"

Известная российская телеведущая Дана Борисова посетила Киев. Она выложила в своем Instagram ряд фотографий с места событий. Среди прочих мест она посетила Майдан Незалежности.

Этот факт всерьез взбесил многих украинских националистов. В результате они попросту атаковали звезду в интернете.

Тебе здесь не рады Я уверен это временно. И надеюсь служба безопасности Украины до вечера подготовит вам билет в обратном направлении

Также реакция уже последовала от заместителя председателя движения "За украиноязычный Киев" и бывшего координатора "Геть от Москвы!" Андрея Смолия. По его словам, пограничники пропустили "российскую пропагандистку", которая ранее посещала Крым, когда он вернулся в состав России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тем не менее, нашлись и те украинцы в соцсетях, которые поблагодарили телеведущую за приезд в украинскую столицу.

Украина от всего сердца приветствует вас, Дана.

Сама Дана Борисова отреагировала на эти нападки. По ее словам, такая реакция ожидаема, сообщает RT. По ее словам, к Киеву у нее осталось хорошее отношение с тех пор, когда она там бывала. Борисова напомнила, что снималась в украинских шоу и была ведущей. В этот раз она поехала на съемки российского шоу и не встретила там никакой враждебности.

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