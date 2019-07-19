ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взбешенные украинцы атаковали посетившую Майдан Дану Борисову

19:27
  • пятница
  • 19 июля 2019

Они считают, что пограничники пустили "российскую пропагандистку"

Известная российская телеведущая Дана Борисова посетила Киев. Она выложила в своем Instagram ряд фотографий с места событий. Среди прочих мест она посетила Майдан Незалежности.

Этот факт всерьез взбесил многих украинских националистов. В результате они попросту атаковали звезду в интернете.

Тебе здесь не рады

Я уверен это временно. И надеюсь служба безопасности Украины до вечера подготовит вам билет в обратном направлении

Также реакция уже последовала от заместителя председателя движения "За украиноязычный Киев" и бывшего координатора "Геть от Москвы!" Андрея Смолия. По его словам, пограничники пропустили "российскую пропагандистку", которая ранее посещала Крым, когда он вернулся в состав России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

 

Тем не менее, нашлись и те украинцы в соцсетях, которые поблагодарили телеведущую за приезд в украинскую столицу.

Украина от всего сердца приветствует вас, Дана.

Сама Дана Борисова отреагировала на эти нападки. По ее словам, такая реакция ожидаема, сообщает RT. По ее словам, к Киеву у нее осталось хорошее отношение с тех пор, когда она там бывала. Борисова напомнила, что снималась в украинских шоу и была ведущей. В этот раз она поехала на съемки российского шоу и не встретила там никакой враждебности.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: участница "Евровидения" от России собралась в Раду

 

Главное сегодня
Дана Борисова
Дана Борисова
Дана Борисова в Киеве
Дана Борисова в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.