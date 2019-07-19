Попугай довел Цыганову до клинической смерти

Певица заболела орнитозом

Известная певица Вика Цыганова призналась, что за свою жизнь, как минимум, дважды была на грани смерти. В частности, много лет назад она заболела орнитозом – попугайной болезнью. Это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, а также увеличением печени и селезёнки.

Певица разоткровенничалась в эфире передачи "Судьба человека". По ее словам, болезнь она подхватила от своего пернатого питомца вместе с мамой. В результате ей пришлось пережить клиническую смерть. Врачи спасли ее чудом.

Кроме того, она смерть едва не пришла за ней в девяностых годах, когда она вместе с мужем, продюсером Вадимом Цыгановым, очень часто ездили с концертами в горячие точки. Приехали они и в Чечню, где в те времена была очень напряженная ситуация.

Там ее могли убить несколько раз. Там она увидела много смертей. В частности, перед ее глазами был сбит вертолет. "Чечня меня сильно подорвала. Я захотела уйти в монастырь. Отчаялась просто. Но батюшка сказал, что я должна еще попеть. Ну вот и пою уже двадцать лет", — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

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