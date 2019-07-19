ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кто в Москве зарабатывает больше всех

20:52
  • пятница
  • 19 июля 2019

На кого пойти учиться?

Сервис поиска работы Rabota.ru рассказал, в каких профессиях в столице получают самую высокую зарплату. На первом месте – IT-отрасль. В среднем работники в этой сфере получают около 91 тысячи рублей.

Названа средняя зарплата в самой опасной профессии в России
Что Зеленский сделал со своей первой зарплатой
Кому на Руси жить хорошо: 10 регионов со взрывным ростом зарплат

На второй строчке рейтинга разместились представители сферы транспорта и логистики. Их доход в Москве в среднем составляет 74 тысячи рублей. В отрасли производства платят порядка 70 тысяч рублей.

Также относительно неплохо зарабатывают экономисты, риелторы, банкиры и бухгалтеры. У всех этих профессий средняя зарплата в столице более 60 тысяч рублей в месяц.

Накануне Росстат привел данные за апрель 2019 года, согласно которым в России половина жителей получает зарплату менее 34,5 тысячи рублей. При этом средняя зарплата у 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тысячи рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Женщина за компьютером
Женщина за компьютером
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.