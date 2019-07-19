Кто в Москве зарабатывает больше всех

На кого пойти учиться?

Сервис поиска работы Rabota.ru рассказал, в каких профессиях в столице получают самую высокую зарплату. На первом месте – IT-отрасль. В среднем работники в этой сфере получают около 91 тысячи рублей.

На второй строчке рейтинга разместились представители сферы транспорта и логистики. Их доход в Москве в среднем составляет 74 тысячи рублей. В отрасли производства платят порядка 70 тысяч рублей.

Также относительно неплохо зарабатывают экономисты, риелторы, банкиры и бухгалтеры. У всех этих профессий средняя зарплата в столице более 60 тысяч рублей в месяц.

Накануне Росстат привел данные за апрель 2019 года, согласно которым в России половина жителей получает зарплату менее 34,5 тысячи рублей. При этом средняя зарплата у 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тысячи рублей.