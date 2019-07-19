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Главная соперница принцессы Дианы испортила ее украшение

21:34
  • пятница
  • 19 июля 2019

Еще одна причина для британских подданных ненавидеть ее

Герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз, которая негласно является самым непризнанным британским обществом членом королевской семьи, попала в серьезные неприятности. Дело в том, что когда-то ей передали колье принцессы Дианы в броши. Теперь это вызвало бурю гнева у британских подданных, обожавших леди Ди.

Дело в том, что 72-летняя супруга принца Чарльза решила переделать легендарное украшение, которому более 170 лет, на свой вкус. Паркер-Боулз тут же поспешили обвинить в том, что она попросту испортила колье.

Что касается леди Ди, то она надевала это украшение в паре с изумрудными серьгами для торжественных выходов, сообщает Teleprogramma.pro.

Нынешнюю супругу принца Чарльза называли главной соперницей принцессы Дианы. Она долгое время состояла с первым наследником престола в любовной связи, хотя тот был женат на леди Ди. По мнению СМИ и общественности, именно этот факт заставил саму принцессу Уэльскую также пойти налево. Затем последовал драматический развод.

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