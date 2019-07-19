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Бокал вина помог девушке победить рак

21:43
  • пятница
  • 19 июля 2019

Она вовремя узнала об опасной болезни

В британском графстве Ноттингемшир девушка по имени Лорен Фиренца, выпив бокал вина, почувствовала болезненный зуд в руке и шее. Поначалу она не обратила внимание на это состояние, списав все на простуду. Однако спустя два месяца это произошло с ней снова. Перед этим она также пила вино.

В итоге Фиренца приняла решение, все-таки, обратиться к врачам. Ей была сделана компьютерная томография, которая выявила у британки злокачественную опухоль в правом легком – лимфому Ходжкин. Оказалось, что боль в лимфатических узлах, а также зуд и дискомфорт в животе после употребления алкоголя являются симптомами заболевания.

Теперь Фиренца прошла уже шесть курсов химиотерапии. В итоге рак удалось победить. Тем не менее, ей посоветовали пройти еще два курса. Это поможет не допустить возможного рецидива.

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