ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о последствиях "завинчивания" цен на бензин

21:14
  • пятница
  • 19 июля 2019

Президента в Магнитогорске спросили о стоимости топлива

В пятницу Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Глава государства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новой агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината, отмечает "ТВ Центр".

Путин назвал мошенничеством слив "грязной" нефти в "Дружбу"
Росстат сообщил о резком росте цен на бензин
Эксперт: Россия экспортирует нефть, деньги и мозги

Предприятие будет выпускать рудный концентрат для доменных печей. В производстве используются новые энергосберегающие и природоохранные технологии. Это очень важно для города металлургов, экологическая ситуация в котором неблагополучна.

Президент пообщался с рабочими. На комбинате работают 18 тысяч человек. Разговор касался по большей части социальных проблем. Людей интересовали вопросы развития медицины - прежде всего, высокотехнологичной помощи, строительства детских садов, ипотечного кредитования, а также стоимости бензина. Он подорожал в последнее время вслед за ростом мировых цен на нефть

"Правительство опомнилось поздновато, но всё-таки ввело определённые правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если они поставляли бы на экспорт нефть сырую, они получают от правительства. Потом ситуация если на рынках, например, меняется - меняется и взаимодействие между правительством и компаниями по переработке нефти. Но совсем завинтить, задушить это тоже очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятия по переработке нефти. И в какой-то момент это может дать очень большой всплеск цены", - отметил Путин.

Новости по теме
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.