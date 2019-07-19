Путин рассказал о последствиях "завинчивания" цен на бензин

Президента в Магнитогорске спросили о стоимости топлива

В пятницу Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Глава государства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новой агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината, отмечает "ТВ Центр".

Предприятие будет выпускать рудный концентрат для доменных печей. В производстве используются новые энергосберегающие и природоохранные технологии. Это очень важно для города металлургов, экологическая ситуация в котором неблагополучна.

Президент пообщался с рабочими. На комбинате работают 18 тысяч человек. Разговор касался по большей части социальных проблем. Людей интересовали вопросы развития медицины - прежде всего, высокотехнологичной помощи, строительства детских садов, ипотечного кредитования, а также стоимости бензина. Он подорожал в последнее время вслед за ростом мировых цен на нефть

"Правительство опомнилось поздновато, но всё-таки ввело определённые правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если они поставляли бы на экспорт нефть сырую, они получают от правительства. Потом ситуация если на рынках, например, меняется - меняется и взаимодействие между правительством и компаниями по переработке нефти. Но совсем завинтить, задушить это тоже очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятия по переработке нефти. И в какой-то момент это может дать очень большой всплеск цены", - отметил Путин.