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"Всё время прячется": Путин высказался о местонахождении Скрипаля

22:40
  • пятница
  • 19 июля 2019

Оливер Стоун спросил президента, где сейчас может быть Сергей Скрипаль

Президент России Владимир Путин в интервью  американскому режиссеру Оливеру Стоуну высказался о деле Сергея Скрипаля. Глава государства заявил, что не знает, где сейчас находится экс-сотрудник ГРУ.

"Понятия не имею. Он же шпион, он всё время прячется", - сказал Путин.

По словам российского лидера, он не верит, что Скрипаль мог быть отравлен британскими спецслужбами. "Если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был", - приводит слова Путина сайт Кремля.

Ранее президент России заявлял, что история с отравлением в Солсбери не стоит испорченных отношений Москвы и Лондона.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы при помощи вещества "Новичок". 

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