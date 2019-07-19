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Путин рассказал об изменениях на Украине после выборов

22:57
  • пятница
  • 19 июля 2019

Президент дал интервью американскому режиссеру

Ситуация на Украине после выборов главы государства не поменялась. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Пока нет. Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием", - сказал Путин.

По словам российского лидера, Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о том, что готов сделать всё для урегулирования кризисной ситуации.

"Но буквально вчера, будучи, по-моему, в Париже, он вдруг заявил, что не считает возможным вести переговоры, как он сказал, с сепаратистами. Это явно противоречит тому, что он говорил в ходе избирательной кампании", - приводит слова Путина сайт Кремля.

Ранее на этой неделе состоялся первый телефонный разговор Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа носила прагматичный характер и длилась около 20 минут. Стороны обсудили продолжение работы в нормандском формате.

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