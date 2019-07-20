Будет война? Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

Экипаж не выпускают на берег

Иран пошёл на беспрецедентное обострение отношений с западным сообществом. Вечером 19 июля в Ормузском проливе иранские военные задержали британский нефтеналивной танкер Stena Impero. Экипаж находится в каютах, его не выпускают на землю.

В официальном сообщении Тегерана говорится, что судно было задержано за нарушение международных правил, оно было вовлечено в некий инцидент с участием иранского рыболовецкого траулера. Что это за инцидент, не сообщается.

На борту танкера находятся 23 человека, среди них есть россияне, сообщает "Газета.ру". Сейчас судно стоит на приколе в порту Бендер-Аббас, его охраняют бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Лондон уже предупредил о серьёзных последствиях в связи с задержанием Stena Impero. Наблюдатели полагают, что США и Британия не оставят без ответа этот шаг Тегерана, эксперты всерьёз обеспокоены и не исключают применения военных мер воздействия на Иран.