ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Будет война? Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

09:38
  • суббота
  • 20 июля 2019

Экипаж не выпускают на берег

Иран пошёл на беспрецедентное обострение отношений с западным сообществом. Вечером 19 июля в Ормузском проливе иранские военные задержали британский нефтеналивной танкер Stena Impero. Экипаж находится в каютах, его не выпускают на землю.

В официальном сообщении Тегерана говорится, что судно было задержано за нарушение международных правил, оно было вовлечено в некий инцидент с участием иранского рыболовецкого траулера. Что это за инцидент, не сообщается.

На борту танкера находятся 23 человека, среди них есть россияне, сообщает "Газета.ру". Сейчас судно стоит на приколе в порту Бендер-Аббас, его охраняют бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Лондон уже предупредил о серьёзных последствиях в связи с задержанием Stena Impero. Наблюдатели полагают, что США и Британия не оставят без ответа этот шаг Тегерана, эксперты всерьёз обеспокоены и не исключают применения военных мер воздействия на Иран.

Главное сегодня
Военнослужащие ВМС Великобритании
Военнослужащие ВМС Великобритании
Танкер
Танкер
Катер ВМС Великобритании
Катер ВМС Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.