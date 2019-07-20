На захваченном иранцами танкере есть россияне

Их права защитит наше посольство в Тегеране

Новый виток конфликта между Тегераном и Лондоном. В Ормузском проливе иранские военные задержали британский нефтяной танкер, обвинив его в нарушении правил международного судоходства. Среди членов экипажа есть трое россиян. Как заявили в порту, куда сопроводили судно, все моряки останутся на борту до окончания расследования.

В Тегеране утверждают, что экипаж судна не выходил на связь и отключил приёмник автоматической системы распознавания. Для проверки танкер был сопровожден военными в иранский порт Бендер-Аббас. Все члены экипажа находятся на борту судна и не будут отпущены до окончания расследования, сообщает "ТВ Центр".

Команда международная, среди 23 моряков - граждане Индии, Латвии, Филиппин и трое граждан России. Соблюдением их прав занимается посольство нашей страны в Иране, впрочем, по мнению экспертов, экипаж может быть освобождён под залог. С самим танкером ситуация неопределенная, принадлежит он Великобритании. Глава МИДа Соединённого Королевства Джереми Хант уже заявил, что Иран столкнется с серьёзными последствиями, если не освободит судно.

Британия настаивает, что если Иран не пойдет на уступки, то сам окажется главным проигравшим. Обеспечить это готовы США. После скандала с британским послом, потепления политических отношений между союзниками ждали уже при новом премьер-министре. Тереза Мэй на днях уходит в отставку и Дональд Трамп на лужайке Белого дома снова об этом сыронизировал. Но заявил - Вашингтон Лондону поможет. "У нас в этом регионе не так много танкеров, но у нас там много военных кораблей", - сказал глава Белого дома.

Один из них - корабль ВМС США Boxer - уже показал свою боевую готовность, сбив иранский беспилотник. По данным СМИ, инцидент произошёл в том же районе, где месяц назад Иран сбил американский дрон.

На борту корабля, который сейчас со своей флотилией, находится на расстоянии выстрела от берегов Исламской республики - полторы тысячи морпехов. В Пентагоне сообщают: США готовы пойти на обострение.

США обвиняют Тегеран в организации нападений на шесть нефтяных танкеров. В Гибралтаре британские морские пехотинцы перехватили судно с иранской нефтью. В СМИ все эти случаи уже назвали войной танкеров. Трамп, получив в союзники Британию заявляет, что от Ирана одни проблемы и их нужно решать. Впрочем, пока всё идет только в сторону эксалации - в Вашингтоне не рассматривают вариант договориться с Ираном на равных.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".