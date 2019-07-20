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Зеленского осадили за скандальное поведение на встрече с военными

11:10
  • суббота
  • 20 июля 2019

Президент толкнул министра обороны

На Украине сегодня, 20 июля день тишины перед внеочередными выборами в Верховную Раду. Завтра гражданам страны предстоит выбрать новый парламент. А накануне шуму наделала очередная выходка президента: в Сети появилось видео, на котором Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Обычная рабочая поездка, Владимир Зеленский покидает автомобиль и приветствует встречающую его делегацию. Улыбается, жмёт руку министру обороны, который с осанкой офицера сопровождает его. Однако во время доклада начальника Генштаба ситуация резко меняется. Глава Украины внезапно поворачивается к руководителю военного ведомства и толкает его. Чиновник удержался на ногах и сохранил выправку, но вот в лице явно изменился. Поступок Зеленского возмутил украинцев. Многие посчитали, что у Зеленского попросту сдают нервы.

Комментаторы на его страницах в соцсетях и некоторые СМИ поспешили обвинить главу государства в том, что он чуть ли не ударил министра. Однако вероятнее всего, президент просто жестом попросил Полторака отступить.

Замначальника офиса Зеленского Руслан Рябошапка после инцидента поспешил оправдаться: президент не толкал министра обороны, лишь жестом попросил отойти. Впрочем, из-за отсутствия звука на видео никто из очевидцев не смог дать точной оценки – это действительно простая просьба или резкий выпад, осекающий попытку Полтарака вмешаться в диалог. Но судя по лицу главы ведомства и реакции других чиновников, для кого-то из собеседников разговор был явно нелицеприятным.

Впрочем, Зеленского в последнее время частенько замечают за резкими поступками. Накануне он громко заявил, что лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не имеет права представлять Украину на международной арене. Говорить во всеуслышание о политике Украины, да ещё и за её пределами могут только должностные лица, добавили в офисе Зеленского и призвали мировых лидеров слова Медведчука, что называется, делить на два.

И всё это накануне дня тишины перед выборами в Верховную Раду, который наступил в субботу, 20 июля. В стране полностью запрещена агитация. Основными соперниками, согласно опросу, являются партия Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. А вот экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою партию с выборов. По его словам, сделал это в поддержку Владимира Зеленского.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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