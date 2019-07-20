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Японию затопило: власти объявили наивысший уровень погодной опасности

11:59
  • суббота
  • 20 июля 2019

Из берегов выходят реки

Максимальный уровень опасности объявлен в Японии в связи с проливными дождями. Из затопленных районов проводится эвакуация. В зоне риска находятся более 30 тысяч жителей юго-запада страны.

Как отмечают метеорологи, в этом регионе такие мощные ливни идут впервые. В одном из городов всего за час выпало 110 миллиметров осадков, реки вышли из берегов. Есть информация о сходе оползней, подтоплены дома и дороги, сообщает "ТВ Центр".

Власти просят жителей не дожидаться спасателей и самим добираться до  пунктов временного размещения, тем более, что прогноз погоды на ближайшие дни не утешительный: к островам приближается мощный тайфун.

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Японию затопило: власти объявили наивысший уровень погодной опасности
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