Японию затопило: власти объявили наивысший уровень погодной опасности

Из берегов выходят реки

Максимальный уровень опасности объявлен в Японии в связи с проливными дождями. Из затопленных районов проводится эвакуация. В зоне риска находятся более 30 тысяч жителей юго-запада страны.

Как отмечают метеорологи, в этом регионе такие мощные ливни идут впервые. В одном из городов всего за час выпало 110 миллиметров осадков, реки вышли из берегов. Есть информация о сходе оползней, подтоплены дома и дороги, сообщает "ТВ Центр".

Власти просят жителей не дожидаться спасателей и самим добираться до пунктов временного размещения, тем более, что прогноз погоды на ближайшие дни не утешительный: к островам приближается мощный тайфун.