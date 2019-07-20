Полиция разогнала алжирских болельщиков в Париже слезоточивым газом

Фанаты слишком громко праздновали победу своей сборной

Во Франции почти двести человек задержаны во время беспорядков по случаю празднования победы сборной Алжира по футболу. Накануне команда обыграла Сенегал в финале кубка Африки. Толпы болельщиков вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя. Они взрывали петарды и фейерверки, поджигали машины и мусорные баки. Чтобы утихомирить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ

Гул автомобильных клаксонов, гром барабанов и дым фейерверков. Как только в Египте, где проходит Кубок Африканских наций, успевает прозвучать финальный свисток, на улицах Франции начинается неудержимое веселье.

После погромов, которыми обернулся выход алжирской команды в четвертьфинал, к этому празднику футбола столица Франции готовилась заранее. На улицы вышли две с половиной тысячи полицейских и триста пожарных. Но безудержная радость все равно переходит в агрессию. В Париже в полицейских бросают петарды камни. Те отвечают слезоточивым газом. В Лионе бьют витрины кафе и магазинов, сообщает "ТВ Центр".

Десятки тысяч болельщиков всю ночь бушевали и радовались на улицах. Полиция рапортует: задержаны 198 человек, 170 из них останутся под стражей за нарушение порядка.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".