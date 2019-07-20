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Полиция разогнала алжирских болельщиков в Париже слезоточивым газом

11:28
  • суббота
  • 20 июля 2019

Фанаты слишком громко праздновали победу своей сборной

Во Франции почти двести человек задержаны во время беспорядков по случаю празднования победы сборной Алжира по футболу. Накануне команда обыграла Сенегал в финале кубка Африки. Толпы болельщиков вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя. Они взрывали петарды и фейерверки, поджигали машины и мусорные баки. Чтобы утихомирить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ

Гул автомобильных клаксонов, гром барабанов и дым фейерверков. Как только в Египте, где проходит Кубок Африканских наций, успевает прозвучать финальный свисток, на улицах Франции начинается неудержимое веселье.

После погромов, которыми обернулся выход алжирской команды в четвертьфинал, к этому празднику футбола столица Франции готовилась заранее. На улицы вышли две с половиной тысячи полицейских и триста пожарных. Но безудержная радость все равно переходит в агрессию. В Париже в полицейских бросают петарды камни. Те отвечают слезоточивым газом. В Лионе бьют витрины кафе и магазинов, сообщает "ТВ Центр".

Десятки тысяч болельщиков всю ночь бушевали и радовались на улицах. Полиция рапортует: задержаны 198 человек, 170 из них останутся под стражей за нарушение порядка.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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Болельщики сборной Алжира во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
Болельщики сборной Алжира во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
Болельщики во время беспорядков в Париже
Болельщики во время беспорядков в Париже
Уличные беспорядки в Париже
Уличные беспорядки в Париже
Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
Болельщики во время беспорядков в Париже
Болельщики во время беспорядков в Париже
Уличные беспорядки в Париже
Уличные беспорядки в Париже
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