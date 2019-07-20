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В Москве дан старт фестивалю славянской культуры

12:26
  • суббота
  • 20 июля 2019

В его рамках пройдёт благотворительная акция по сбору средств для больных детей

Народные сказки, старинные песни и десятки разнообразных ремесленных мастер-классов. В Москве, в парке "Коломенское" открылся фестиваль славянской культуры "Русское поле".

На нём выступят почти две тысячи творческих коллективов из 57 регионов страны. В рамках фестиваля пройдёт благотворительная акция "Белый цветок". Дети выставляют на ярмарке сделанные своими руками игрушки, а собранные средства отправляют на помощь тяжелобольным сверстникам, сообщает "ТВ Центр". Впервые такую акцию провели ещё в царской России в 1911 году по инициативе императора Николая II.

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