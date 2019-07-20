В Нью-Йорке грудных детей заставили ползать на скорость

До финиша дошёл только один ребёнок

Необычная гонка прошла в Нью-Йорке: в скорости соревновались грудные дети. На старт вышли шесть младенцев. Они ещё не ходят, зато умеют бойко ползать. У финишной черты сидели родители. Они гремели игрушками и, как могли, пытались заставить детей ползти быстрее.

Однако многие участники уговоры игнорировали и предпочитали просто сидеть на ковре или петлять в разнообразных траекториях. В итоге до финиша дошёл только один - годовалый мальчик по имени Лукас. Он и был признан бесспорным победителем, сообщает "ТВ Центр".