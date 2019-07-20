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В Нью-Йорке грудных детей заставили ползать на скорость

12:34
  • суббота
  • 20 июля 2019

До финиша дошёл только один ребёнок

Необычная гонка прошла в Нью-Йорке: в скорости соревновались грудные дети. На старт вышли шесть младенцев. Они ещё не ходят, зато умеют бойко ползать. У финишной черты сидели родители. Они гремели игрушками и, как могли, пытались заставить детей ползти быстрее.

Однако многие участники уговоры игнорировали и предпочитали просто сидеть на ковре или петлять в разнообразных траекториях. В итоге до финиша дошёл только один - годовалый мальчик по имени Лукас. Он и был признан бесспорным победителем, сообщает "ТВ Центр".

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