Фестиваль в Москве объединил шахматы и гольф

В нём участвуют депутаты, чиновники и бизнесмены

В Москве стартовал фестиваль по шахматам и гольфу "Сильные фигуры". Соревнуются как профессионалы, так и любители. В российской команде - депутаты Госдумы, чиновники и бизнесмены. Конкуренцию им составят сборные из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Латвии и Южной Кореи.

Соревнования пройдут в три этапа. По гольфу - в формате scramble и на самый ближний удар. В турнире по шахматам любители сыграют против гроссмейстеров, сообщает "ТВ Центр".