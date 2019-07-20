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Фестиваль в Москве объединил шахматы и гольф

11:41
  • суббота
  • 20 июля 2019

В нём участвуют депутаты, чиновники и бизнесмены

В Москве стартовал фестиваль по шахматам и гольфу "Сильные фигуры". Соревнуются как профессионалы, так и любители. В российской команде - депутаты Госдумы, чиновники и бизнесмены. Конкуренцию им составят сборные из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Латвии и Южной Кореи.

Соревнования пройдут в три этапа. По гольфу - в формате scramble и на самый ближний удар. В турнире по шахматам любители сыграют против гроссмейстеров, сообщает "ТВ Центр".

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