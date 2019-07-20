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Путин сообщил о снижении ставок по ипотеке

11:31
  • суббота
  • 20 июля 2019

На них влияет политика, проводимая Центробанком

Строительство детских садов, развитие медицины, ставки по ипотеке и цены на бензин. Об этом Владимир Путин говорил в Магнитогорске. Президент принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новой горно-обогатительной фабрики металлургического комбината и пообщался с рабочими, сообщает "ТВ Центр".

Вопросы касались в основном социальной сферы. Путин заверил, что работникам вредных производств сохранят льготный возраст выхода на пенсию, а также сообщил об увеличении мест в вузах: в следующем году их число вырастет почти до 400 тысяч.

Говорили и о ценах на бензин. Президент объяснил механизм государственного регулирования, однако отметил, что слишком сильно ограничивать производителей опасно: в это случае они просто перестанут вкладывать деньги в развитие предприятий. Интересовала людей и ситуация со ставками по ипотеке. Путин напомнил, что Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% и ставки по ипотеке пошли вниз. Сейчас они около 10%, но, по экспертным оценкам, во второй половине этого года должны опуститься ниже десяти. 

"Мы приняли решение, оно заработало для семей, в которых появился третий ребёнок. С 1 января текущего года они имеют право получения доп. льгот для погашения части ипотечного кредита", - сказал президент.

В Магнитогорске Владимир Путин также провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Теслером. Глава региона рассказал президенту, что в ближайшее время в регионе разработают специальный стандарт, который поможет улучшить экологическую ситуацию и снизить объём вредных выбросов в окружающую среду.

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Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин и Алексей Текслер
Владимир Путин и Алексей Текслер
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