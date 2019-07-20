Путин сообщил о снижении ставок по ипотеке

На них влияет политика, проводимая Центробанком

Строительство детских садов, развитие медицины, ставки по ипотеке и цены на бензин. Об этом Владимир Путин говорил в Магнитогорске. Президент принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новой горно-обогатительной фабрики металлургического комбината и пообщался с рабочими, сообщает "ТВ Центр".

Вопросы касались в основном социальной сферы. Путин заверил, что работникам вредных производств сохранят льготный возраст выхода на пенсию, а также сообщил об увеличении мест в вузах: в следующем году их число вырастет почти до 400 тысяч.

Говорили и о ценах на бензин. Президент объяснил механизм государственного регулирования, однако отметил, что слишком сильно ограничивать производителей опасно: в это случае они просто перестанут вкладывать деньги в развитие предприятий. Интересовала людей и ситуация со ставками по ипотеке. Путин напомнил, что Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% и ставки по ипотеке пошли вниз. Сейчас они около 10%, но, по экспертным оценкам, во второй половине этого года должны опуститься ниже десяти.

"Мы приняли решение, оно заработало для семей, в которых появился третий ребёнок. С 1 января текущего года они имеют право получения доп. льгот для погашения части ипотечного кредита", - сказал президент.

В Магнитогорске Владимир Путин также провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Теслером. Глава региона рассказал президенту, что в ближайшее время в регионе разработают специальный стандарт, который поможет улучшить экологическую ситуацию и снизить объём вредных выбросов в окружающую среду.