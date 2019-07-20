Зеленского подняли на смех из-за невыполнимого указа о дорогах

На ремонт магистралей выделенных денег не хватит

Владимира Зеленского назвали циркачом из-за подписанного им указа о ремонте автомобильных дорог. Президенту досталось от министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. У себя в Facebook чиновник из команды Петра Порошенко, который пока ещё не уволен с должности, посмеялся над суммой, прописанной в указе.

"Я не знаю, где господин президент берёт свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения. Эта сумма занижена минимум втрое", - написал министр.

Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!

Ранее Владимир Омелян высказывал Зеленскому в Facebook свои претензии к его работе. К примеру, министр обвинял президента Украины в чрезмерном использовании "кацапской мовы".

Накануне, 19 июля Владимир Зеленский подписал указ об улучшении качества автомобильных дорог на Украине.