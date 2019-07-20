ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в "Лужниках"

11:35
  • суббота
  • 20 июля 2019

Здание оформят в стиле деконструктивизма

Самый большой в Европе теннисный клуб построят на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве,  открытие планируется на 2020 год. В нём будут 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, тренажёрные залы, бассейн, банный комплекс и оздоровительный центр.

Все зоны оснастят видеосистемой, которая позволит анализировать тренировки с помощью специального интерактивного терминала. Кроме этого, в здании появится универсальный спортивный зал, в котором можно будет проводить тренировки, играть в бадминтон, настольный теннис, баскетбол и  волейбол.

Сейчас подходят к концу работы по устройству фундамента и прокладке инженерных коммуникаций, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Здание теннисного клуба оформят в современном архитектурном стиле деконструктивизм. Для него характерны асимметричные формы, ломаные линии, острые углы и обилие оригинальных элементов. В отделке применят технологию шелкографии, с помощью которой на окнах в центральной части фасада нанесут узоры.

Несколько лет назад московские власти взялись за масштабную реконструкцию и строительство спортивных объектов. Сегодня на территории "Лужников" находятся более 80 спортивных объектов. Самые крупные из них -  стадион, Дворец водных видов спорта, универсальный зал "Дружба" и ледовый центр "Кристалл".

Главное сегодня
Проект теннисного клуба в "Лужниках"
Проект теннисного клуба в "Лужниках"
Теннис
Теннис
Проект теннисного клуба в "Лужниках"
Проект теннисного клуба в "Лужниках"
Проект теннисного клуба в "Лужниках"
Проект теннисного клуба в "Лужниках"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.