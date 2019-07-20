Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в "Лужниках"

Здание оформят в стиле деконструктивизма

Самый большой в Европе теннисный клуб построят на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве, открытие планируется на 2020 год. В нём будут 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, тренажёрные залы, бассейн, банный комплекс и оздоровительный центр.

Все зоны оснастят видеосистемой, которая позволит анализировать тренировки с помощью специального интерактивного терминала. Кроме этого, в здании появится универсальный спортивный зал, в котором можно будет проводить тренировки, играть в бадминтон, настольный теннис, баскетбол и волейбол.

Сейчас подходят к концу работы по устройству фундамента и прокладке инженерных коммуникаций, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Здание теннисного клуба оформят в современном архитектурном стиле деконструктивизм. Для него характерны асимметричные формы, ломаные линии, острые углы и обилие оригинальных элементов. В отделке применят технологию шелкографии, с помощью которой на окнах в центральной части фасада нанесут узоры.

Несколько лет назад московские власти взялись за масштабную реконструкцию и строительство спортивных объектов. Сегодня на территории "Лужников" находятся более 80 спортивных объектов. Самые крупные из них - стадион, Дворец водных видов спорта, универсальный зал "Дружба" и ледовый центр "Кристалл".