Раскрыт секрет многомиллионных трат российских артистов

Куда тратят свои доходы звёзды шоу-бизнеса

Самые высокие зарплаты в России получают работники культуры и спорта. Их средний доход за месяц составляет порядка 5,8 миллиона рублей. В интервью НСН продюсер Иосиф Пригожин подтвердил опубликованные накануне, 19 июля данные Росстата, но удивил заявлением о том, что московские звёзды шоу-бизнеса живут преимущественно в кредит.

"Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несёт сам, сам себя содержит. У него затратная часть идёт на содержание коллектива, а это может быть и 20 человек, а у Киркорова, например, 70 человек", - сказал супруг певицы Валерии.

Пригожин рассказал и о расходах своей жены. "Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила три с половиной миллиона рублей. А плюс телевизионные съемки!", - посетовал продюсер.

Москва – дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит.

Напомним, Росстат также сообщил, что свыше 11 тысяч российских граждан получают зарплату более одного миллиона рублей в месяц. Это в основном работники в сфере производства нефтепродуктов, химических веществ и лекарственных средств.