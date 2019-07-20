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Разработан концепт московского "Эрмитажа"

12:56
  • суббота
  • 20 июля 2019

На территории промзоны построят современный музейный комплекс

В Москве к 2024 году появится свой "Эрмитаж": разработана концепция музейного центра на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Как рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, здание центра будет  необычным и уникальным. Особо будет выделяться его фасад.

Это будет подвешенная на металлических каркасах из пустотелых профилей конструкция, которая защитит предметы искусства в открытых галереях от солнечного света. В московском "Эрмитаже" будут выставлять произведения разных авторов и направлений, но основу составят образцы современного искусства.

Каждый экспонат будет находиться в наиболее подходящем для него помещении. Так, в закрытых залах с окнами разместят работы, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево. В закрытых галереях без окон будут выставлять фотографии, произведения из ткани и бумаги, а в открытых - камень, керамику и металл.

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Проект музейного центра "Эрмитаж" на территории бывшей промзоны "ЗИЛ"
Проект музейного центра "Эрмитаж" на территории бывшей промзоны "ЗИЛ"
Набережной Марка Шагала на территории бывшей промзоны "ЗИЛ"
Набережной Марка Шагала на территории бывшей промзоны "ЗИЛ"
Проект музейного центра "Эрмитаж" на территории бывшей промзоны "ЗИЛ"
Проект музейного центра "Эрмитаж" на территории бывшей промзоны "ЗИЛ"
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