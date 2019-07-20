Разработан концепт московского "Эрмитажа"

На территории промзоны построят современный музейный комплекс

В Москве к 2024 году появится свой "Эрмитаж": разработана концепция музейного центра на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Как рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, здание центра будет необычным и уникальным. Особо будет выделяться его фасад.

Это будет подвешенная на металлических каркасах из пустотелых профилей конструкция, которая защитит предметы искусства в открытых галереях от солнечного света. В московском "Эрмитаже" будут выставлять произведения разных авторов и направлений, но основу составят образцы современного искусства.

Каждый экспонат будет находиться в наиболее подходящем для него помещении. Так, в закрытых залах с окнами разместят работы, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево. В закрытых галереях без окон будут выставлять фотографии, произведения из ткани и бумаги, а в открытых - камень, керамику и металл.