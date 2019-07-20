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Стоун предложил Путину породниться

13:43
  • суббота
  • 20 июля 2019

Президент может стать крёстным дочери режиссёра

Американский режиссер Оливер Стоун попросил российского лидера стать крёстным отцом его дочери. Это произошло во время очередного большого  интервью с Владимиром Путиным.

Глава России спросил - хочет ли дочь Стоуна быть православной. "Мы сделаем её", - ответил режиссер, на это Путин отметил, что сначала нужно спросить её саму. Стоун согласился и уточнил, что 22-летняя Тара воспитана в христианской традиции.

В интервью также затрагивалась тема современной молодёжи и представителей сексуальных меньшинств. Говоря об американской культуре, Путин усомнился в её наличии. "А есть американская культура?" – спросил президент.

Стоун отметил, что сейчас очень много разговоров на тему пола. "Люди постоянно идентифицируют себя по-разному в социальных сетях:  "я – тот", "я – трансгендер" или "цисгендер" – и непонятно вообще, что происходит", - сказал режиссёр. "Слишком хорошо живут. Нечем заниматься", – ответил ему Путин, согласившись со словами режиссера, что всё это - нездоровая культура.

Напомним, что Владимир Путин уже является крёстным отцом дочери украинского политика Виктора Медведчука.

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