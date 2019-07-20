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В Москве построен храм в честь Дмитрия Солунского

15:00
  • суббота
  • 20 июля 2019

Церковь откроется в сентябре

На северо-западе Москвы возведён новый каменный храм. Он построен  в честь святого великомученика Димитрия Солунского. Площадку осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь построена по индивидуальному проекту. Она вмещает в себя пятьсот прихожан. Сейчас в здании заканчиваются последние отделочные работы, идёт обустройство хозяйственных помещений, сообщает "ТВ Центр".

Уже озеленили территорию, установили фонари и ограждения, неподалёку оборудовали детскую площадку и парковку. Освящение храмового комплекса запланировано на сентябрь.

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