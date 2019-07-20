Зеленский вызвал на ковёр силовиков из-за убийства журналиста в центре Киева

Президент требует рассказать о ходе расследования

В Киеве проходит массовая акция памяти журналиста Павла Шеремета. Его взорвали в собственном автомобиле три года назад. Десять лет репортёр работал на российском телевидении, ещё пять на Украине. Главной версией убийства следствие называет месть за профессиональную деятельность. Преступление до сих пор не раскрыто.

Киллеры заложили взрывное устройство под днище автомобиля, на котором он должен был отправиться на интервью. Впрочем, участников митинга на странице в социальной сети поддержал и Владимир Зеленский. "Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли делом чести. Прошло 3 года. Вопросов остаётся больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования", - написал глава Украины у себя в Facebook.

На пост Зеленского в социальной сети отреагировал генпрокурор Юрий Луценко. В своём сообщении он отметил: в расследовании убийства журналиста есть продвижения, и он готов ими поделиться.

Все эти заявления звучат в день тишины перед парламентскими выборами. Впрочем, событие само по себе наделало немало шуму. Наблюдатели то и дело замечают множественные нарушения в запрете агитации. На улицах стоят палатки с символикой партий, а по городу развешаны плакаты с призывами и обещаниями лидеров фракций.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".