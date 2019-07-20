ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский вызвал на ковёр силовиков из-за убийства журналиста в центре Киева

14:32
  • суббота
  • 20 июля 2019

Президент требует рассказать о ходе расследования

В Киеве проходит массовая акция памяти журналиста Павла Шеремета. Его взорвали в собственном автомобиле три года назад. Десять лет репортёр работал на российском телевидении, ещё пять на Украине. Главной версией убийства следствие называет месть за профессиональную деятельность. Преступление до сих пор не раскрыто.

Киллеры заложили взрывное устройство под днище автомобиля, на котором он должен был отправиться на интервью. Впрочем, участников митинга на странице в социальной сети поддержал и Владимир Зеленский. "Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли делом чести. Прошло 3 года. Вопросов остаётся больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования", - написал глава Украины у себя в Facebook.

На пост Зеленского в социальной сети отреагировал генпрокурор Юрий Луценко. В своём сообщении он отметил: в расследовании убийства журналиста есть продвижения, и он готов ими поделиться.

Все эти заявления звучат в день тишины перед парламентскими выборами. Впрочем, событие само по себе наделало немало шуму. Наблюдатели то и дело замечают множественные нарушения в запрете агитации. На улицах стоят палатки с символикой партий, а по городу развешаны плакаты с призывами и обещаниями лидеров фракций.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Следственные действия на месте гибели журналиста Павел Шеремет
Следственные действия на месте гибели журналиста Павел Шеремет
Криминалисты полиции Украины на месте взрыва
Криминалисты полиции Украины на месте взрыва
Следственные действия на месте гибели журналиста Павел Шеремет
Следственные действия на месте гибели журналиста Павел Шеремет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.