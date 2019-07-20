Как восстанавливают пострадавший от страшного наводнения Тулун

В городе ещё стоит вода

Военные доставили десять тонн гуманитарной помощи в затопленный Тулун. Это - продукты, вода, одежда и предметы личной гигиены. Город продолжают восстанавливать после страшного наводнения. По данным МЧС, подтопленными в Тулуне остаются 25 жилых домов.

Накануне, 19 июля завершён разбор завалов. Большую часть территории уже очистили от мусора и продезинфицировали. Кроме того, восстановили дамбу на реке Ия, сообщает "ТВ Центр".

Доставку воды и хлеба обеспечивают силы Минобороны. В зоне бедствия развёрнуты мобильные пекарни и станции очистки воды. В отдалённых населённых пунктах Иркутской области продолжается вакцинация от гепатита и дизентерии. Приём ведут квалифицированные врачи.