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Как восстанавливают пострадавший от страшного наводнения Тулун

14:06
  • суббота
  • 20 июля 2019

В городе ещё стоит вода

Военные доставили десять тонн гуманитарной помощи в затопленный Тулун. Это - продукты, вода, одежда и предметы личной гигиены. Город продолжают восстанавливать после страшного наводнения. По данным МЧС, подтопленными в Тулуне остаются 25 жилых домов.

Накануне, 19 июля завершён разбор завалов. Большую часть территории уже очистили от мусора и продезинфицировали. Кроме того, восстановили дамбу на реке Ия, сообщает "ТВ Центр".

Доставку воды и хлеба обеспечивают силы Минобороны. В зоне бедствия  развёрнуты мобильные пекарни и станции очистки воды. В отдалённых населённых пунктах Иркутской области продолжается вакцинация от гепатита и дизентерии. Приём ведут квалифицированные врачи.

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