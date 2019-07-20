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Какие проекты предлагают волонтёры в России

14:49
  • суббота
  • 20 июля 2019

Запущены интересные разработки

Победители конкурса "Лидеры России" этого года присоединились к членам клуба "Эльбрус". Сообщество занимается подготовкой управленческих кадров, а также продвигает на федеральном и региональном уровнях волонтёрские инициативы. На встрече участники проработали социальные проекты, которые уже запущены и предложили идеи новых, сообщает "ТВ Центр". Также для резидентов клуба провели мастер-класс, на котором подробно объяснили,  как презентовать стартап так, чтобы его запомнили.

Как рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, ребята сами соорганизовались и хотят делать добрые,  хорошие дела. "Проводятся уроки лидерства в школах, создаются прекрасные социальные проекты, они вовлекают все больше и больше людей вокруг себя в позитивную повестку. То, что мы говорили на финале конкурса "Лидеры России": "С окончанием конкурса ничего не заканчивается, все только начинается", сегодня мы видим этому подтверждение", - отметил Комиссаров.

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