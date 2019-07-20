Поклонники авторской песни собрались в Кирове

Там проходит фестиваль "Гринландия"

В Кирове стартовал фестиваль авторской песни "Гринландия". Масштабная площадка раскинулась на несколько километров. Палаточный городок вмещает в себя больше двух тысяч человек.

Фестиваль продлится четыре дня. Гостей праздника ждёт насыщенная музыкальная программа. Кроме того, пройдут разнообразные конкурсы и мастер-классы. Для самых маленьких оборудован детский городок, сообщает "ТВ Центр".

Фестиваль носит имя Иосифа Кобзона. Памяти великого артиста будет посвящён сегодняшний гала-концерт.