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К берегам России движется тайфун, затопивший Японию

14:29
  • суббота
  • 20 июля 2019

На Дальнем Востоке ждут ливни с порывистым ветром

Дальний Восток готовится к приходу тайфуна "Данас". Спасательные службы приведены в режим повышенной готовности. В ближайшие два дня в регионе ожидаются ливни с порывистым ветром.

Проливные дожди уже пришли в Японию, там объявлен максимальный уровень опасности. Проводится эвакуация людей из затопленных регионов. В зоне риска находятся более 30 тысяч жителей юго-запада страны, сообщает "ТВ Центр".

Власти просят жителей не дожидаться спасателей и самим добираться до  пунктов временного размещения. Тем более, что прогноз погоды на ближайшее время не утешительный: к островам приближается ещё один мощный тайфун.

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