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На ВДНХ покажут часы Гагарина и Королёва

14:33
  • суббота
  • 20 июля 2019

23 июля там откроется выставка "Время и космос"

В центре "Космонавтика и авиация" 23 июля откроется выставка часов "Время и космос". На ней покажут 120 уникальных экспонатов из запасников Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций. Выставочное пространство будет необычным и похожим на огромный часовой механизм.

Экспозицию разделят на семь тематических зон. Раздел "Измерение времени" расскажет об изобретениях многовековой давности: маятниковом механизме Галилея, башенном часовом механизме с боем, настольном указатель часов Земли.

О том, как выглядят специальные часы для кораблей и самолётов, можно будет узнать в разделе "Часы как приборы". На площадке "Часы как принадлежность" расскажут об эволюции часов, например, о том, почему ушли в прошлое карманные часы, а наручные стали активно использоваться в авиации и космонавтике.

Ключевыми экспонатами выставки станут часы в космосе и для космоса. Так, в разделах "Часы конструкторов и космонавтов" и "Часы, побывавшие в космосе" собраны уникальные образцы этих приборов. Здесь можно будет  увидеть часы первого космонавта Юрия Гагарина и академика Сергея Королёва.

Весной 2018 года в отреставрированном павильоне "Космос" на ВДНХ открылся новый музейный комплекс мирового уровня - центр "Космонавтика и авиация". Огромное выставочное пространство, посвящённое отечественной истории освоения космоса, стало важнейшим этапом возрождения выставки.

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