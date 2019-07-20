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Пиво хотят приравнять к лимонаду

15:53
  • суббота
  • 20 июля 2019

Революционную идею предложило Министерство промышленности и торговли

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем. Фактически это означает, что на пиво не будут распространяться ограничения по продаже в розницу: пенный напиток смогут покупать несовершеннолетние.  

В 2011 году пиво было законодательно приравнено к алкоголю, в 2013 году его запретили продавать в ларьках. С 2016 года был прекращён выпуск пива в бутылках ёмкостью более полутора литров. После введения ограничительных мер производство и потребление пива в России значительно снизилось. Исключение составил 2018 год, когда Россия принимала Чемпионат мира по футболу, пишет РБК.

Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идёт вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, на авторов инициативы нужно подать в суд за ненависть к россиянам, сообщает ТАСС.

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