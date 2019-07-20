Фестивали в Парке Горького посетили почти 80 тысяч человек

Больше всего гостей было на битве тортов

Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали в Парке Горького 78 тысяч человек. В эту субботу, 20 июля здесь проходит в общей сложности 17 мероприятий.

Более 15 тысяч человек посетили битву тортов, приуроченную к Международному дню торта. Участники в специальных защитных комбинезонах запускали друг в друга кондитерские изделия в качестве снарядов.

Музыкальный концерт и лекции на площадке парка собрали около 11 тысяч человек. Еще 10 тысяч посетителей пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer. VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств "Музеон" посетили около четырех тысяч человек. Свои работы представили ведущие российские и международные дизайнеры.

Парк Горького был и остаётся самым популярным местом отдыха у москвичей. В 2011 году столичные власти начали в парке масштабную реконструкцию. В состав Парка Горького сейчас включены Нескучный сад, Воробьёвы горы и "Музеон".