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В России вырождается профессия учителя

16:33
  • суббота
  • 20 июля 2019

Спрос на педагогов с каждым годом уменьшается

Учителя средней школы и бухгалтеры – наименее востребованные профессии. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского НИИ труда. Исследование основывалось на данных Росстата по спросу на работников в крупных и средних организациях.

Спрос на педагогов средней школы составляет 1%, а на бухгалтеров - 1,4%. В институте также рассказали, что на рынке труда нет потребности и в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале художественных галерей, музеев и библиотек, сообщает РИА Новости. Также названы сферы, в которых не хватает персонала. Это – сельское и лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство.

Самыми популярными профессиями в России у женщин считаются продавец и администратор, а у мужчин – водитель и охранник.

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