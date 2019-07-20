В России вырождается профессия учителя

Спрос на педагогов с каждым годом уменьшается

Учителя средней школы и бухгалтеры – наименее востребованные профессии. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского НИИ труда. Исследование основывалось на данных Росстата по спросу на работников в крупных и средних организациях.

Спрос на педагогов средней школы составляет 1%, а на бухгалтеров - 1,4%. В институте также рассказали, что на рынке труда нет потребности и в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале художественных галерей, музеев и библиотек, сообщает РИА Новости. Также названы сферы, в которых не хватает персонала. Это – сельское и лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство.

Самыми популярными профессиями в России у женщин считаются продавец и администратор, а у мужчин – водитель и охранник.