Умирающий экс-игрок "Зенита" боится спать по ночам

Фернандо Риксен не может двигаться и говорить

Полностью обездвиженный из-за тяжёлой болезни экс-футболист "Зенита", голландец Фернандо Риксен боится спать по ночам. О планах спортсмена, который не может говорить, рассказала изданию StarHit его жена Вероника.

В 2013 году у мужчины обнаружили неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз. Футболиста парализовало, потом он перестал говорить. "Фернандо не спит ночами. Потому что боится умереть. Иногда вырубается на 15 минут. Бывает, ему тяжело дышать - приносят кислородную маску", - говорит супруга Риксена.

Жена и дочь общаются с ним при помощи устройства генерации речи и видеосвязи. Риксен находится в хосписе в Шотландии, а семья – то в Петербурге, то рядом с ним. Недавно к нему в гости приезжали русские болельщики. "Ему было приятно, плакал, да и все были взволнованы", - рассказала жена экс-футболиста.

Семилетняя дочка Фернандо практически с самого рождения видит отца больным и немощным. Она считает, что папа просто старый.

Полтора года назад голландский футбольный клуб "Фортуна", в котором Риксен дебютировал в 1993 году, установил ему прижизненный памятник в Ситтарде.