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Позднее прозрение: в Германии заговорили об опасности антироссийских санкций

17:39
  • суббота
  • 20 июля 2019

Ограничительные меры раскритиковал депутат Бундестага

Антироссийские санкции ударили по немецкому бизнесу. Такое признание сделал депутат Бундестага Клаус Эрнст. По его мнению, ограничительные меры не изменили политику России, но навредили компаниям Германии.

"Нет никакого эффекта от этих санкций. У нас уже пять лет эти санкции, но мы не видим изменения российской политики", - сказал парламентарий.

Он назвал важным сохранение контактов между бизнесменами и политиками на площадках форума "Петербургский диалог".

Если просто продолжать санкционную политику и не говорить друг с другом, то это приведёт нас к тому, что будут постоянно возникать новые очаги напряжённости.

Эрнст предложил немецким политикам отказаться от санкций по отношению к России и привёл пример с США. "Если мы применяем такой критерий по отношению к России, то нам следует ввести санкции и против США, которые, к примеру, незаконно действовали в Косове, в Ираке, незаконно содержат Гуантанамо", - приводит ТАСС слова депутата Бундестага.

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