Закончился митинг оппозиции на проспекте Сахарова

В акции приняли участие 12 тысяч человек

В Москве прошёл согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. По данным полиции, на него пришли 12 тысяч человек. Охрану общественного порядка и безопасность обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Участники акции выступили против отказа в регистрации нескольких кандидатов. В окружных избиркомах назвали главной причиной отказа брак в собранных подписях избирателей. Кандидаты предоставили подписи умерших и несуществующих людей.