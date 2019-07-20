ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Закончился митинг оппозиции на проспекте Сахарова

16:45
  • суббота
  • 20 июля 2019

В акции приняли участие 12 тысяч человек

В Москве прошёл согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. По данным полиции, на него пришли 12 тысяч человек. Охрану общественного порядка и безопасность обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Участники акции выступили против отказа в регистрации нескольких кандидатов. В окружных избиркомах назвали главной причиной отказа брак в собранных подписях избирателей. Кандидаты предоставили подписи умерших и несуществующих людей.

Главное сегодня
Участники акции на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции на проспекте Сахарова в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.