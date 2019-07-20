Звезда "Универа" удивила откровенным фото

Подписчики оценили стройность фигуры

Звезда сериалов "Универ" и "Молодёжка" Наталья Рудова опубликовала у себя в Instagram откровенное фото в белоснежном купальнике. Подписчики нашли фигуру Натальи идеальной.

"Красота", "Огонь", - говорится в комментариях. "Это самая лучшая, красивая, неземная фото за всю историю человечества!" – утверждает unosir. Некоторые, впрочем, посчитали, что актрисе следовало бы быть поскромнее.

36-летняя Наталья Рудова родилась в Узбекистане, в 1995 году переехала в Россию. В 2007 году участвовала в программе "Две звезды" с Дмитрием Колдуном, а в 2011 году Рудова начала играть роль завкафедрой в сериале "Универ. Новая общага". В 2012 году получила премию "TopBeauty Cinema Awards" в номинации "Соблазн".