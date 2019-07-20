ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезда "Универа" удивила откровенным фото

18:41
  • суббота
  • 20 июля 2019

Подписчики оценили стройность фигуры

Звезда сериалов "Универ" и "Молодёжка" Наталья Рудова опубликовала у себя в Instagram откровенное фото в белоснежном купальнике. Подписчики нашли фигуру Натальи идеальной.

"Красота", "Огонь", - говорится в комментариях. "Это самая лучшая, красивая, неземная фото за всю историю человечества!" – утверждает unosir. Некоторые, впрочем, посчитали, что актрисе следовало бы быть поскромнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от rudovanata (@rudovanata)

36-летняя Наталья Рудова родилась в Узбекистане, в 1995 году переехала в Россию. В 2007 году участвовала в программе "Две звезды" с Дмитрием Колдуном, а в 2011 году Рудова начала играть роль завкафедрой в сериале "Универ. Новая общага". В 2012 году получила премию "TopBeauty Cinema Awards" в номинации "Соблазн".

Главное сегодня
Наталья Рудова
Наталья Рудова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.