ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кто идёт на выборы в Верховную Раду

19:47
  • суббота
  • 20 июля 2019

21 июля в стране пройдут парламентские выборы

21 июля на Украине продут внеочередные выборы в Верховную Раду. Они были назначены после того, как новый президент Владимир Зеленский своим указом распустил парламент.

Как и предыдущие, эти выборы будут проведены по смешанной системе с мажоритарными округами и пропорциональными списками. Для попадания в Верховную Раду по партийным спискам нужно преодолеть пятипроцентный  барьер, а кандидатам в округах будет достаточно получить относительное большинство голосов.

В выборах участвует 21 партия. Судя по данным социологических опросов, в Раду точно попадают "Слуга народа" Владимира Зеленского (39%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука (12%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (6,5%), "Сила и честь" Александра Кихтенко (6,1%).

Небольшие шансы занять два-три места в парламенте есть у партии "Голос" Святослава Вакарчука (5,2%) и Аграрной партии Юрия Крутько (4,3%). Остальные партии с большой долей вероятности не преодолеют пятипроцентный барьер, но у них остаётся шанс провести своих кандидатов по мажоритарным округам.

В эту Раду не попадут откровенно националистические силы, такие как "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Свобода" Олега Тягнибока. Также за бортом останутся "Партия Шария" и "Украинская стратегия Гройсмана", заявившие о себе сравнительно недавно. "Движение новых сил" Михаила Саакашвили за сутки до голосования заявило о неучастии в выборах в пользу Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

Следить за голосованием и подсчётом голосов на выборах в Верховную Раду будут наблюдатели из ОБСЕ, Международной комиссии по правам человека, других политических и общественных организаций. Российские наблюдатели не допущены на Украину. Граждане Незалежной не смогут проголосовать в России , так как постановлением Центральной избирательной комиссии от 31 декабря 2018 года были ликвидированы зарубежные избирательные участки при посольстве Украины в Москве,  консульствах в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и  Новосибирске.

Главное сегодня
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.