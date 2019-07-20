Международный день шахмат на ВДНХ посетили 60 тысяч человек

Организаторы подготовили развлекательную программу

В Международный день шахмат на ВДНХ пришли 60 тысяч человек. Для гостей была подготовлена развлекательная программа. Всех желающих пригласили на уроке по игре в шахматы, также прошёл мастер-класс по созданию значков в виде объёмных шахматных фигурок слона, короля и коня.

Много участников привлекло занятие по графическому дизайну "Льюис Кэрролл и шахматы". Новички освоили азы работы с графическими техниками и материалами под руководством выпускников "Строгановки".

На площадке около шахматного клуба на ВДНХ весь день стоят большие шахматы, в которые интересно сыграть как взрослым, так и детям. День шахмат на ВДНХ будут праздновать и в воскресенье, 21 июля.

Международный день шахмат отмечается 20 июля с 1966 года по инициативе ФИДЕ. По данным этой организации, в мире насчитывается более 500 миллионов людей, постоянно играющих в шахматы.