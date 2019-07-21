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На Украине открылись избирательные участки

10:08
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

21 июля в стране проходят парламентские выборы

На Украине начались досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки будут работать до 20 часов (время совпадает с московским). В выборах принимают участие 24 партии и более трёх тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Шансы попасть в парламент имеют партия "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Сила и честь" Александра Кихтенко.

Наблюдатели из России в мониторинге выборов не участвуют. Голосование не проводится в ДНР и ЛНР, а также в России.

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