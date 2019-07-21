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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты

10:46
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Люди получили самые необходимые продукты

Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты. Продуктовые наборы получили около десяти тысяч человек. В набор входят консервы, рис, чай, мука и сахар, сообщает "ТВ Центр".

Город Дарайя сильно пострадал во время боевых действий. Сейчас жизнь налаживается и туда возвращаются беженцы. Людям оказывают всестороннюю помощь. Восточная Гута входит в список наиболее пострадавших мест, поэтому гуманитарные акции будут продолжены, отметили в российском Центре по примирению сторон.

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
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