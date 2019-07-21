Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты

Люди получили самые необходимые продукты

Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты. Продуктовые наборы получили около десяти тысяч человек. В набор входят консервы, рис, чай, мука и сахар, сообщает "ТВ Центр".

Город Дарайя сильно пострадал во время боевых действий. Сейчас жизнь налаживается и туда возвращаются беженцы. Людям оказывают всестороннюю помощь. Восточная Гута входит в список наиболее пострадавших мест, поэтому гуманитарные акции будут продолжены, отметили в российском Центре по примирению сторон.