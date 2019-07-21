Как проходят парламентские выборы на Украине

Граждане показывают высокую активность

Сегодня на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Более 20 партий претендуют на места в парламенте, но набрать необходимое количество голосов, по данным соцопросов, смогут только пять. Состав Рады может серьезно измениться, больше чем на половину.

Очереди на избирательные участки выстроились ещё до открытия. Активность граждан, говорят в ЦИКе, очень высокая. Оно и понятно: у Украины, которая за последние пять лет скатилась по всем показателям в экономике и социальной сфере до уровня третьих стран, появился шанс изменить свою жизнь.

"Самое важное прийти и выполнить свой гражданский долг. Сегодня очень много людей будет голосовать, я в этом уверен, явка будет высокая потому что мы выбираем завтрашний день для всех наших семей, мы выбираем мир или войну, мы выбираем счастье завтрашнего дня или опять беспросветную порошенковскую тупость", - говорит один из кандидатов Вадим Рабинович.

Выборы в Раду проходят по мажоритарно- пропорциональному принципу. То есть в депутаты баллотируются и самовыдвиженцы, и члены политических партий. Согласно последним соцопросам, в Раду проходят только четыре партии. Президентская "Слуга народа", её готовы поддержать 42% избирателей. На втором месте -"Оппозиционная платформа - За жизнь", за неё намерены отдать голоса более 15%. Заметно отстают "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. У них примерно по 8%. Остальные, как например партия известного музыканта Вакарчука "Голос", сможет обеспечить места в Раде, только если в ходе голосования преодолеет пятипроцентный барьер.

"Я убеждён, что в стране всё будет хорошо, страна встанет на нормальные рельсы, закончится эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми и я очень оптимистично настроен", - заявил перед выборами кандидат Юрий Бойко.

Вся украинская полиция, сегодня переведена на усиленный вариант работы. За выборами наблюдают 1602 официальных представителя от международных организаций и 117 от иностранных государств. Представителей России и ПАСЕ власти в страну не пустили. Уже зафиксированы и первые нарушения. В основном, это касается агитации, которую сегодня проводить запрещено. А на одном из избирательных участков в Донецкой области, ещё до открытия, полицейские нашли десятки бюллетеней, уже заверенных членами комиссии.

В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины. Около трёх миллионов жители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не смогут принять участие в голосовании, как и на прошедших весной этого года президентских выборах. Впрочем, самих жителей Донбасса сейчас больше беспокоит не это, а объявленный режим прекращения огня. С 21 июля между Украиной и непризнанными республиками действует так называемое хлебное перемирие. Пока нарушений, ни одна из сторон не зафиксировала.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".