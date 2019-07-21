ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как проходят парламентские выборы на Украине

11:21
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Граждане показывают высокую активность

Сегодня на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Более 20 партий претендуют на места в парламенте, но набрать необходимое количество голосов, по данным соцопросов, смогут только пять. Состав Рады может серьезно измениться, больше чем на половину.

Очереди на избирательные участки выстроились ещё до открытия. Активность граждан, говорят в ЦИКе, очень высокая. Оно и понятно: у Украины, которая за последние пять лет скатилась по всем показателям в экономике и социальной сфере до уровня третьих стран, появился шанс изменить свою жизнь.

"Самое важное прийти и выполнить свой гражданский долг. Сегодня очень много людей будет голосовать, я в этом уверен, явка будет высокая потому что мы выбираем завтрашний день для всех наших семей, мы выбираем мир или войну, мы выбираем счастье завтрашнего дня или опять беспросветную порошенковскую тупость", - говорит один из кандидатов Вадим Рабинович.

Выборы в Раду проходят по мажоритарно- пропорциональному принципу. То есть в депутаты баллотируются и самовыдвиженцы, и члены политических партий. Согласно последним соцопросам, в  Раду проходят только четыре партии. Президентская "Слуга народа", её готовы поддержать 42% избирателей. На втором месте -"Оппозиционная платформа -  За жизнь", за неё намерены отдать голоса более 15%. Заметно отстают "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. У них примерно по 8%. Остальные, как например партия известного музыканта Вакарчука "Голос", сможет обеспечить места в Раде, только если в ходе голосования преодолеет пятипроцентный барьер.

"Я убеждён, что в стране всё будет хорошо, страна встанет на нормальные рельсы, закончится эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми и я очень оптимистично настроен", - заявил перед выборами кандидат Юрий Бойко.

Вся украинская полиция, сегодня переведена на усиленный вариант работы. За выборами наблюдают 1602 официальных представителя от международных организаций и 117 от иностранных государств. Представителей России и ПАСЕ власти в страну не пустили. Уже зафиксированы и первые нарушения. В основном, это касается агитации, которую сегодня проводить запрещено. А на одном из избирательных участков в Донецкой области, ещё до открытия, полицейские нашли десятки бюллетеней, уже заверенных членами комиссии.

В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины. Около трёх миллионов жители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не смогут принять участие в голосовании, как и на прошедших весной этого года президентских выборах. Впрочем, самих жителей Донбасса сейчас больше беспокоит не это, а объявленный режим прекращения огня. С 21 июля между Украиной и непризнанными республиками действует так называемое хлебное перемирие. Пока нарушений, ни одна из сторон не зафиксировала.  

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Избиратели голосуют на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратели голосуют на досрочных выборах в Верховную раду Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.