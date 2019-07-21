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В захвате Ираном британского танкера обнаружен российский след

11:15
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Британская разведка увидела "руку Москвы"

Британская разведка заподозрила Россию в причастности к задержанию нефтяного танкера в Ормузском проливе. В Лондоне утверждают, что Иран использовал особые шпионские технологии, которыми обладают только российские спецслужбы. В Тегеране же настаивают - танкер нарушил правила международного судоходства, его судьба теперь должна решаться в суде. По данным европейских СМИ, в ближайшее время Лондон может ввести против Ирана санкции.

Британское правительство провело экстренное совещание. Тема обсуждения - ситуация вокруг танкера, который шел под британским флагом и был задержан в Ормузском заливе. Дискуссии шли долго. После заседания глава МИДа Соединенного Королевства Джереми Хант сообщил журналистам: он провел телефонный разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Договориться не получилось.

"Из разговора с ним и других заявлений стало ясно, что они рассматривают это как месть за задержание иранского танкера в Гибралтарском проливе. Но это совершенно разные вещи! Иранское судно было задержано законно, так как нарушило санкционный режим, который Евросоюз ввёл против Сирии. А наш танкер был захвачен в территориальных водах Омана, что является явным нарушением международного права", - заявил Хант и пообещал, что Тегеран будет обязательно наказан.

В Совбез ООН уже направлено письмо о недопустимости действий Ирана. Завтра, 22 июля Лондон объявит о дипломатических и экономических мерах против исламской республики. Также власти королевства будут добиваться от ЕС и ООН восстановления санкций, которые были отменены после заключения ядерной сделки. Все это идет вразрез с заявлениями Лондона о стремлении к деэскалации ситуации. Но, похоже, британцев противоречивость собственных слов мало волнует. В Иране продолжают настаивать: танкер был задержан абсолютно законно. Глава МИДа республики написал об этом в соцсети.

Наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение морского права.  Именно Иран гарантирует безопасность судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Как утверждают в Тегеране, танкер столкнулся с рыболовным судном, при этом не реагировал на предупреждения и не выходил на связь. Он доставлен в иранский порт для проведения расследования. Все 23 члена экипажа, в том числе трое россиян, здоровы, сообщает "ТВ Центр". Однако британские СМИ продолжают раскачивать ситуацию. Даже в этом деле они умудрились найти пресловутый русский след. Газета Sunday Mirror, ссылаясь на источники в британской разведке, пишет, что британский танкер сбили с курса российские военные.

У России есть технология для сбоя настроек GPS и, возможно, она помогла Ирану в этом деле, поскольку задержание танкера было произведено чрезвычайно нагло. Данный факт делает британское судоходство очень уязвимым. Это представляет серьёзную угрозу для военных кораблей Королевского флота в регионе.

Противостояние Великобритании и Ирана в прессе уже окрестили "войной танкеров". За развитием событий пристально следят в США и НАТО. Североатлантический альянс призвал Тегеран отпустить задержанное судно, а госсекретарь Майк Помпео "вести себя как нормальная нация".

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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