В Приморье спасатели готовы к приходу разрушительного тайфуна из Японии

Удар стихии ожидают в Уссурийске

На юго-западе Японии 110 тысяч человек эвакуированы из-за ливневых дождей. Отменены десятки авиарейсов. На страну обрушился тайфун "Данас".

В некоторых районах за сутки выпало почти 400 миллиметров осадков. Уже сегодня, 21 июля стихию ждут в Приморском крае. Спасательные службы региона переведены в режим повышенной готовности, сообщает "ТВ Центр".

Синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер до 23 метров в секунду. Самый мощный удар ураган может нанести по Уссурийску. В город уже доставлены десять водоналивных дамб для предотвращения подтоплений.