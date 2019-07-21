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В Приморье спасатели готовы к приходу разрушительного тайфуна из Японии

11:31
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Удар стихии ожидают в Уссурийске

На юго-западе Японии 110 тысяч человек эвакуированы из-за ливневых дождей. Отменены десятки авиарейсов. На страну обрушился тайфун "Данас".

В некоторых районах за сутки выпало почти 400 миллиметров осадков. Уже сегодня, 21 июля стихию ждут в Приморском крае. Спасательные службы региона переведены в режим повышенной готовности, сообщает "ТВ Центр".

Синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер до 23 метров в секунду. Самый мощный удар ураган может нанести по Уссурийску.  В город уже доставлены десять водоналивных дамб для предотвращения подтоплений.

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