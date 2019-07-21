Португалия в огне: лесные пожары подбираются к крупным городам

Спасатели эвакуируют население

В Португалии борются с крупными лесными пожарами. Возгорание зафиксировали вечером 20 июля в районе города Каштелу-Бранку, он находится в 200 километрах к северо-востоку от Лиссабона. Пострадали восемь человек. Из соображений безопасности эвакуированы жители одного населённого пункта, сообщает "ТВ Центр".

Ситуацию осложняют сильный ветер и жаркая погода. В тушении задействованы более тысячи пожарных. Ровно два года назад похожая ситуация сложилась в португальской Лейрии. Тогда лесной пожар унёс жизни 64 человек.