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Португалия в огне: лесные пожары подбираются к крупным городам

11:34
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Спасатели эвакуируют население

В Португалии борются с крупными лесными пожарами. Возгорание зафиксировали вечером 20 июля в районе города Каштелу-Бранку, он находится в 200 километрах к северо-востоку от Лиссабона. Пострадали восемь человек. Из соображений безопасности эвакуированы жители одного населённого пункта, сообщает "ТВ Центр".

Ситуацию осложняют сильный ветер и жаркая погода. В тушении задействованы более тысячи пожарных. Ровно два года назад похожая ситуация сложилась в португальской Лейрии. Тогда лесной пожар унёс жизни 64 человек.

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