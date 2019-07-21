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Робота Фёдора выпустят одного в открытый космос

12:18
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

На МКС прибыла экспедиция, которая займётся "воспитанием" машины

На МКС прибыл новый экипаж, в числе космонавтов - россиянин Александр Скворцов. В течение месяца к команде присоединится ещё один участник -  человекоподобный робот "Фёдор". 

Торжественная встреча в более чем трехстах километрах над Землёй. На международной космической станции приветствуют новых сотрудников. - россиянина Александра Скворцова, итальянца Лука Пармитано и американца Эндрю Моргана.

Этот полёт стал очень символичным. Запуск ракеты точно в день 50-летия высадки человека на Луну. И все прошло строго по плану, начиная с подготовки к полёту и вплоть до стыковки космического корабля с МКС, сообщает "ТВ Центр". 

У Александра Скворцова на МКС самая интересная миссия. В августе на станцию прилетит человекоподобный робот Фёдор - российская машина, которая умеет уже многое. К примеру, управлять автомобилем и даже стрелять от бедра с двух рук.

Российский космонавт будет учить Фёдора работать по системе аватара, чтобы в открытом космосе он мог чётко повторять все действия оператора, находящегося на станции и даже на Земле.

Александр Скворцов на МКС уже третий раз. Для итальянца Лука Пармитано этот полёт второй. Он пообещал радовать людей космическими по своей красоте снимками с орбиты. И он, и американец отлично говорят по-русски.

Работы у экипажа на станции будет много. Ожидается прибытие первого американского пилотируемого корабля, который сейчас проходит последние испытания. Александр Скворцов и Лука Пармитано проведут на МКС 201 день, а Эндрю Морган 256 суток.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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