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Как в Москве отмечают Международный день бокса

12:39
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Праздник проходит на Красной площади

На Красной площади стартовали праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса. Гостей ждут тренировки с мировыми чемпионами, десятки разнообразных спортивных площадок и выступления эстрадных артистов, сообщает "ТВ Центр".

Спортивный фестиваль в центре столицы продлится два дня. Все желающие смогут сдать нормы ГТО вместе со знаменитыми спортсменами и звёздами кино и поучаствовать в масштабном флешмобе - массовой тренировке по боксу. Также в программе фестиваля - лекции о здоровом образе жизни.

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