Как в Москве отмечают Международный день бокса

Праздник проходит на Красной площади

На Красной площади стартовали праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса. Гостей ждут тренировки с мировыми чемпионами, десятки разнообразных спортивных площадок и выступления эстрадных артистов, сообщает "ТВ Центр".

Спортивный фестиваль в центре столицы продлится два дня. Все желающие смогут сдать нормы ГТО вместе со знаменитыми спортсменами и звёздами кино и поучаствовать в масштабном флешмобе - массовой тренировке по боксу. Также в программе фестиваля - лекции о здоровом образе жизни.