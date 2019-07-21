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В "Сокольниках" открылся Тайский фестиваль

12:29
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

На площадках парка можно расслабиться на сеансе традиционного массажа

В московском парке "Сокольники" открылся Тайский фестиваль культуры. Он посвящён 122 годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Гостей праздника знакомят с традициями  страны и даже предлагают урок тайского языка, сообщает "ТВ Центр".

На фестивальной сцене - национальная музыка и народные танцы, а на площадках парка можно попробовать себя в боевом искусстве муай-тай, а затем  расслабиться на сеансе традиционного массажа. Прямо на глазах у зрителей готовят лучшие блюда национальной кухни.  Открыта ярмарка товаров из Таиланда.

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