В "Сокольниках" открылся Тайский фестиваль

На площадках парка можно расслабиться на сеансе традиционного массажа

В московском парке "Сокольники" открылся Тайский фестиваль культуры. Он посвящён 122 годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Гостей праздника знакомят с традициями страны и даже предлагают урок тайского языка, сообщает "ТВ Центр".

На фестивальной сцене - национальная музыка и народные танцы, а на площадках парка можно попробовать себя в боевом искусстве муай-тай, а затем расслабиться на сеансе традиционного массажа. Прямо на глазах у зрителей готовят лучшие блюда национальной кухни. Открыта ярмарка товаров из Таиланда.