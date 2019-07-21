Зеленский показал народу ржавую "Украину"

"Надо разбирать", - предложил министр обороны

Доставшийся Киеву в наследство от Советского Союза крейсер "Украина" проржавел и разваливается. Владимир Зеленский показал гражданам страны ужасное состояние недостроенного корабля. На видео, опубликованном в YouTube, видны ржавые конструкции, облезлая краска и полное запустение на борту военного судна.

"Украина" стоит сейчас на стапелях Николаевского судостроительного завода, куда с визитом прибыл глава Незалежной. Министр обороны Степан Полторак предложил украинскому лидеру начать частичный демонтаж корабля.