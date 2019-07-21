Украина разглядела российские войска, подбирающиеся к Чернобылю

Военных увидел местный активист

Украинцы увидели в бинокль российские войска, подбирающиеся к Чернобылю со стороны Белоруссии. Местный активист Владимир Мартынюк написал в Facebook, что жители приграничный районов заметили на белорусской стороне большое количество солдат и техники. Российские военные, по его словам, ежедневно проводят военные учения с бронетехникой и даже авиацией.

На сообщение Мартынюка тут же отреагировало командование 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ. Там заявили, что украинские военные готовы за считанные часы дать отпор российским агрессорам, сообщает News.ru.

Между тем в Минске информацию о российских войсках опровергли. Белорусские власти заявили, что распространяемые украинскими СМИ и блогерами данные не соответствуют действительности.